В ОПЕК+ сомневаются в необходимости увеличить добычу нефти – Bloomberg

ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь. Цены на нефть уже отреагировали.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Группа во главе с Саудовской Аравией и Россией пересматривает вопрос о том, стоит ли продолжать запланированное увеличение добычи на 180 000 баррелей в день.

ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку запланированного на октябрь увеличения добычи нефти после того, как цены упали до самого низкого уровня с прошлого года.

Цены на нефть выросли на этих новостях. Американская марка WTI Crude выросла на 1% или 70 центов.