В ОП объяснили цель перестановок в Кабмине

Прежде чем делать выводы по перестановкам в Кабмине следует подождать, пока они пройдут. Только после этого можно будет прокомментировать изменения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Для меня очевидно любые кадровые решения со знаком «+». Потому что это все же перезагрузка системы исполнительной власти. Для чего? Смотрите, давайте дождемся всех увольнений и назначений. Потому что там кое-кто лишится, например, статуса и. о., кое-кто повысит свои функциональные возможности, получит дополнительную нагрузку, кое-кто перейдет на другие работы и т д. То есть посмотрим какой будет конфигурация прежде всего исполнительной власти через два дня. И после этого мы сможем это более подробно прокомментировать", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Украина сейчас вошла в новый этап войны, а значит, страна имеет новые потребности.

"Смотрите, у нас новый этап войны. То есть опять же частично инициатива в Украине, частично новые потребности, частично мы заходим в новый отопительный сезон. Есть потребности финансовые, есть потребности экономические, есть потребности перестроить экономику еще дополнительно. Есть потребности интенсифицировать переговоры на внешних рынках, рационально объясняя почему математически выгодно сегодня всем дополнительно вложиться в Украину, проинвестировать в Украину, или там оружием проинвестировать", - пояснил он.

Подоляк заявил, что это инвестиции в гарантии безопасности не для Украины, а для всех других стран, которые являются ее партнерами.

Советник руководителя ОП отметил, что улучшить или опять же повысить функциональность тех или иных отраслевых направлений - это очевидно правильная тактика.

"Потому что ты не можешь всегда быть в одном статусе, тем более во время войны. Это кризис, это определенный режим работы, это выгорание на разных уровнях. Не только на уровне социальном, не только на уровне семьи тех людей, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Но на любом уровне есть определенное выгорание, определенная потеря функциональности. И для того, чтобы все это оптимизировать безусловно надо инициировать определенные кадровые перестановки", - подчеркнул он.

Подытожив он отметил, что после того, как будут назначения на те или иные должности людей, можно будет понять кто за какое направление отвечает, какие здесь есть компетенции и какие мы будем иметь результаты в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Перестановки в Кабмине

Напомним, что 3 сентября во фракции "Слуга Народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабинете министров. Со временем источники сообщили, что перестановки ожидаются также и в Офисе президента.