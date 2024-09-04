Роскомнадзор угрожает аннулировать лицензии провайдерам, ускоряющим YouTube

Роскомнадзор пригрозил аннулировать лицензии провайдерам, которые ускоряют YouTube. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Роскомнадзор начнет лишать лицензий российских интернет-провайдеров, которые используют технологии обхода ограничений доступа к сайтам и ускоряют работу YouTube в России.

В таком случае их могут привлечь к административной ответственности (статья 13.45 КоАП). Также в отношении них будут приняты меры реагирования вплоть до аннулирования лицензии.

Сообщается, что Роскомнадзор не может отозвать лицензию у провайдера без судебного решения, но у него есть право до решения суда приостановить ее из-за невыполнения директивы об ограничении трафика.

Также упомянутая в письмах статья 13.45 КоАП предусматривает штрафы за невыполнение обязательных указаний: до 10 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. для должностных лиц, до 45 тыс. для индивидуальных предпринимателей и до 120 тыс. для юридических лиц.

В конце августа стало известно, что российские провайдеры начали самостоятельно ускорять YouTube на фоне массовой потери клиентов.

Напомним, российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

Замедление YouTube может быть не последней проблемой для россиян, сервис могут заблокировать в России уже в сентябре.