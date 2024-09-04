Роскомнадзор погрожує анулювати ліцензії провайдерам, які прискорюють YouTube

Роскомнагляд пригрозив анулювати ліцензії провайдерам, що прискорюють YouTube. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу YouTube у Росії.

В такому разі їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності (стаття 13.45 КпАП). Також щодо них буде вжито заходів реагування аж до анулювання ліцензії.

Повідомляється, що Роскомнадзор не може відкликати ліцензію у провайдера без судового рішення, але у нього є право до рішення суду призупинити її через невиконання директиви про обмеження трафіку.

Також згадана в листах стаття 13.45 КпАП передбачає штрафи за невиконання обов'язкових вказівок: до 10 тис. руб. для громадян, до 30 тис. для посадових осіб, до 45 тис. для індивідуальних підприємців і до 120 тис. для юридичних осіб.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські провайдери почали самостійно прискорювати YouTube на тлі масової втрати клієнтів.

Нагадаємо, російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.

Уповільнення YouTube може бути не останньою проблемою для росіян, сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні.