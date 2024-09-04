Полиция задержала мужчину, который стрелял по военным в Луцке

Полицейские задержали мужчину, который стрелял из ружья по военным в Луцке, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

Инцидент произошел ночью 27 августа в областном центре. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные открыли ответный огонь.

В результате стрельбы один военнослужащий был ранен, он был госпитализирован. После перестрелки неизвестный скрылся.

Проведя ряд мероприятий, оперативники совместно со следователями и сотрудниками криминального анализа Нацполиции установили местонахождение стрелка.

4 сентября при силовой поддержке спецназовцев полиции КОРД, правонарушителя задержали.

Им оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследование. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием, отмечают в полиции.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

"После объявления задержанному подозрения будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Продолжается следствие, злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы".