Ким Чен Ын расстрелял несколько десятков чиновников из-за наводнения в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил несколько десятков чиновников. Это произошло после того, как по стране прокатилось наводнение. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным СМИ, в августе было расстреляно около 30 чиновников в районах, пострадавших от наводнения. Сообщается, что в результате наводнений могли погибнуть и пострадать несколько тысяч человек. Больше всего разрушений претерпела провинция Джаган.

Следует также отметить, что в июле Ким Чен Ын заявлял, что строго накажет тех, кто "серьезно пренебрег" своими обязанностями и потому несет ответственность за жертвы из-за наводнения. Тогда же северо-корейские СМИ показали фотографии Ким Чен Ина, руководящего спасательными работами после стихийного бедствия, но о погибших не сообщали.

Стоит напомнить, что в конце июля, из-за ливней, из берегов вышла река Ялуцзян. Она протекает между Китаем и КНДР. Из открытых источников известно, что наводнение уничтожило более 4 000 домов и 3 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в городе Синийджу и уезде Уйджа.

В Северной Корее сообщали о 5 000 эвакуированных, но не разглашали количество жертв.