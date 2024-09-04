В РФ взлетели бомбардировщики Ту-22, зафиксированы вражеские БПЛА (Обновлено)

Вечером 4 сентября российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В 21:20 военные сообщили, что состоялись пуски ударных БпЛА с севера. Движутся через Сумскую область.

В 21:24 предупредили о нескольких ударных БпЛА в пригороде Сум.

В 21:45 стало известно о беспилотниках с Сумщины в направлении Полтавской области.

В 22:17 состоялись пуски ударных БпЛА с юга, движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

В 22:36 сообщили о нескольких группах дронов из Донецкой/Днепропетровской области на Харьковщину.

В 22:54 жителей Лубен и Миргорода призвали направляться в укрытие.

В 23:05 Воздушные силы сообщили о взлете двух бортов Ту-22 с аэродрома «Оленья». Курс - южный.

В 23:29 в ряде областей объявили воздушную тревогу, появилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 23:36 стало известно о новых группах ударных БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевской области.

В 23:54 сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.