У РФ злетіли бомбардувальники Ту-22, зафіксовані ворожі БПЛА (Оновлено)

Увечері 4 вересня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА.﻿﻿ ﻿З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 21:20 військові повідомили, що відбулись пуски ударних БпЛА з півночі. Рухаються через Сумщину.

О 21:24 попередили про кілька ударних БпЛА в передмісті Сум.

О 21:45 стало відомо про безпілотники із Сумщини в напрямку Полтавської області.

О 22:17 відбулись пуски ударних БпЛА з півдня, рухаються через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

О 22:36 повідомили про кілька груп дронів з Донеччини/Дніпропетровщини на Харківщину.

О 22:54 мешканців Лубен та Миргорода закликали прямувати в укриття.

О 23:05 Повітряні сили повідомили про зліт двох бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья". Курс - південний.

О 23:29 в низці областей оголосили повітряну тривогу, з'явилась загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 23:36 стало відомо про нові групи ударних БпЛА із Херсонщини в напрямку Миколаївської області.

О 23:54 повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.