Делегация МАГАТЭ посетила оккупированную Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. Представители Агентства осмотрели сгоревшую градирню. Со ссылкой на Х-аккаунт генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Глава Агентства рассказал, что прошло два года с тех пор, как МАГАТЭ установил постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

x.com/rafaelmgrossi

x.com/rafaelmgrossi

"Во время моего 5-го визита на площадку мы с экспертами МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара на градирне 11 августа и текущие работы на водяных насосах и хранилище топлива. Крайне важно, что Агентство продолжает свою работу" , - подчеркнул Гросси.

Напомним, что 11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о пожаре на ЗАЭС.

Жители Никополя первыми заметили пожар на одной из градирен станции на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт пожара и заявил, что его устроили российские оккупанты. Следует заметить, что во время пожара ЗАЭС продолжала работать.

Уже 14 августа на территорию, где произошел пожар, попытались попасть сотрудники МАГАТЭ, но не смогли попасть внутрь из-за запрета оккупантов.