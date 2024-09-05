В США произошла стрельба в школе: погибли двое учеников и двое учителей

Двое учеников и двое учителей погибли и девять госпитализированы в результате массовой стрельбы в средней школе Апалачи в городе Виндер, штат Джорджия, США. ﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на директора Бюро расследований штата Джорджия Криса Хоузи, сообщает Украинская правда.

Следователи отрабатывают "любые зацепки относительно потенциальных сообщников стрелка, который участвовал в этом инциденте".

Подозреваемый, 14-летний ученик школы Апалачи, и его отец в прошлом году были допрошены правоохранителями по "анонимным сообщениям в Интернете об угрозах совершить стрельбу в школе", говорится в совместном заявлении ФБР Атланты и офиса шерифа округа Джексон.