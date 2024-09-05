В США произошла стрельба в школе: погибли двое учеников и двое учителей
Двое учеников и двое учителей погибли и девять госпитализированы в результате массовой стрельбы в средней школе Апалачи в городе Виндер, штат Джорджия, США. Об этом пишет CNN со ссылкой на директора Бюро расследований штата Джорджия Криса Хоузи, сообщает Украинская правда.
Следователи отрабатывают "любые зацепки относительно потенциальных сообщников стрелка, который участвовал в этом инциденте".
Подозреваемый, 14-летний ученик школы Апалачи, и его отец в прошлом году были допрошены правоохранителями по "анонимным сообщениям в Интернете об угрозах совершить стрельбу в школе", говорится в совместном заявлении ФБР Атланты и офиса шерифа округа Джексон.
"Объект отрицал, что угрожал в Интернете", - отметили ведомства.