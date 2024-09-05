Атака "Шахедов": в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО

Утром 5 сентября в Киеве слышны взрывы, сообщает Украинская правда.

Из-за угрозы "Шахедов" в столице более семи часов идет воздушная тревога. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в городе работает ПВО.

"В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! В столице воздушная тревога всю ночь" , – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Немного погодя мэр добавил, что в воздушном пространстве над столицей еще "находятся несколько дронов", и призвал жителей не покидать укрытий.

Напомним, поздно вечером 4 сентября российские войска запустили ударные БПЛА. Также есть информация о взлете Ту-22.

В ночь на 5 сентября в Киевской области противовоздушная оборона дважды работала по вражеским беспилотникам: около полуночи и около 3.00.