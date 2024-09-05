Атака "Шахедів": у Києві лунали вибухи, працювала ППО

Вранці 5 вересня у Києві було чутно вибухи, повідомляє Українська правда.

Через загрозу "Шахедів" в столиці понад сім годин триває повітряна тривога. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в місті працює ППО.

"У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! У столиці повітряна тривога всю ніч" , – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Трохи згодом мер додав, що у повітряному просторі над столицею ще "перебувають кілька дронів", і закликав мешканців не залишати укриттів.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 вересня російські війська запустили ударні БпЛА. Також є інформація про зліт Ту-22.

У ніч на 5 вересня у Київській області протиповітряна оборона двічі працювала по ворожих безпілотниках: близько опівночі та близько 3.00.