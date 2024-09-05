В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие суткм

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков, сожгли 31 артиллерийскую систему, 21 ББМ и 6 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 621 550 (+1 200) человек,

танков – 8 624 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 16 869 (+21) ед,

артиллерийских систем – 17 725 (+31) ед,

РСЗО – 1 177 (+0) ед,

средств ПВО – 940 (+0) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 4658 (+42) ед,

крылатых ракет – 2 587 (+7) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 044 (+37) ед,

специальной техники – 3 024 (+10) ед.

Данные уточняются.