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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие суткм

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие суткм
Фото: wikimedia.org

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков, сожгли 31 артиллерийскую систему, 21 ББМ и 6 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 621 550 (+1 200) человек,
  • танков – 8 624 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 869 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 17 725 (+31) ед,
  • РСЗО – 1 177 (+0) ед,
  • средств ПВО – 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 4658 (+42) ед,
  • крылатых ракет – 2 587 (+7) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 044 (+37) ед,
  • специальной техники – 3 024 (+10) ед.

Данные уточняются.

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