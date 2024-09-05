У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 загарбників, спалили 31 артилерійську систему, 21 ББМ та 6 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 621 550 (+1 200) осіб,

танків – 8 624 (+6) од,

бойових броньованих машин – 16 869 (+21) од,

артилерійських систем – 17 725 (+31) од,

РСЗВ – 1 177 (+0) од,

засобів ППО – 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 4658 (+42) од,

крилатих ракет – 2 587 (+7) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 044 (+37) од,

спеціальної техніки – 3 024 (+10) од.

Дані уточнюються.