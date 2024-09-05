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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: wikimedia.org

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 загарбників, спалили 31 артилерійську систему, 21 ББМ та 6 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 621 550 (+1 200) осіб,
  • танків – 8 624 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 16 869 (+21) од,
  • артилерійських систем – 17 725 (+31) од,
  • РСЗВ – 1 177 (+0) од,
  • засобів ППО – 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 4658 (+42) од,
  • крилатих ракет – 2 587 (+7) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 044 (+37) од,
  • спеціальної техніки – 3 024 (+10) од.

Дані уточнюються.

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