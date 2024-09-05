Генштаб: На фронте количество боев уменьшилось до 138

За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений – по сравнению с предыдущими днями, количество боев несколько уменьшилось. Наиболее интенсивные боевые действия в трех направлениях: Покровском (52 столкновения), Кураховском (46) и Лиманском (27).

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 5 сентября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 14 ракетами, 72 авиационных удара, задействовав, в частности, 100 УАБ. Кроме этого, совершил более 4100 обстрелов, 107 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Новая Слобода, Ямполь, Юнаковка Сумской области; Токаровка, Кругляковка Харьковской области; Макеевка, Невское Луганской области; Новосадово, Часов Яр, Дружба, Дилиевка, Торецк, Гродовка, Михайловка, Георгиевка, Красногоровка, Украинская, Богоявленка, Угледар Донецкой области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы противника, двум средствам ПВО и двум важным объектам противника.

В Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все – в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БпЛА.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 27 атак оккупантов недалеко от Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили четыре штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часового Яра и Калиновки.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг 15 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаудары УАБ.

На Покровском направлении украинские воины отразили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки у Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций возле Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны из занимаемых рубежей. Пять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.