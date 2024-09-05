Белый дом: ATACMS не помогут Украине атаковать российские аэродромы

Утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, из которой Россия наносит удары по украинской территории, ошибочно. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в среду, 4 сентября, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, возможно ли изменение политики США относительно дальнобойных ударов вглубь России, учитывая очередные атаки РФ, в частности, по Полтаве и Львову, где погибли гражданские, Кирби отметил, что "нет объявлений о каких-либо изменениях".

При этом он добавил, Россия уже перебазировала свои самолеты вглубь страны, и украинские военные не смогли бы их поразить даже из дальнобойного оружия.

"В нашей политике по ударам вглубь России и по территории России ничего не изменилось. Я также считаю важным отметить, если можно, что 90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это, - 90% с них расположены за пределами 300 км от украинской границы, глубоко внутри России.

Так что утверждение, мол, мы просто дадим им (украинцам - ред.) АTACMS и скажем - "ладно!" И они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, – неправда. Это ошибочный аргумент", – заявил Кирби.

В то же время советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США отметил, что США продолжают работать над усилением украинского ПВО:

"То, что делает Путин, - он наносит удары по гражданской инфраструктуре, пытается, особенно накануне зимы, вывести из строя энергетические сети. Это отвратительно. К сожалению, это его метод. Это не что-то новое, чего он не делал раньше.

Ничего не изменилось в нашей позиции, что Украина должна иметь возможность использовать имеющиеся инструменты для защиты себя. И именно поэтому противовоздушная оборона продолжает оставаться важной темой в этих пакетах безопасности, которые мы предоставляем, чтобы они могли помочь защититься от этих атак на их энергетическую инфраструктуру".