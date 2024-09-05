Атака на Киев: ни один из вражеских БпЛА своей цели не достиг

Тревога в столице продолжалась более девяти часов, "Шахеды" заходили поодиночке, ни один вражеский дрон не достиг своей цели. В то же время сейчас есть проблемы с движением метро, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в КГВА и метрополитен в Telegram.

"Очередная длительная массированная атака российских ударных дронов!... В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов. В течение всего этого времени российские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз на Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БпЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, которые угрожали столице, были обезврежены".

Сообщается, что по состоянию на 8:40 утра в Киеве без пострадавших и разрушений.

"Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз. Но прошу всех киевлян и гостей города быть внимательными и бдительными – атака вражеских ударных дронов в других регионах Украины еще продолжается, и не исключено, что российские дроны могут изменить курс и попытаться атаковать Киев" , – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

В то же время сейчас в Киеве есть определенные проблемы с движением метро – для восстановления нормального графика работы нужно около 1,5 часа.

"Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют: "красная" линия – 9-10 минут, "синяя" линия – 10 минут, "зеленая" линия – 10 минут. В общем для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа".