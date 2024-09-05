Атака на Київ: жоден з ворожих БпЛА своєї цілі не досягнув

Тривога в столиці тривала понад дев'ять годин, "Шахеди" заходили поодинці, жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі. Водночас наразі є проблеми з рухом метро, повідомляє Українська правда.

Про це повідомили у КМВА та метрополітен у Telegram.

"Чергова тривала масована атака російських ударних дронів!.. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин. Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені".

Повідомляється, що станом на 8:40 ранку у Києві без потерпілих та руйнувань.

"Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними – атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ" , – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас наразі у Києві є певні проблеми з рухом метро – для відновлення нормального графіку роботи потрібно близько 1,5 години.

"Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають: "червона" лінія – 9-10 хвилин, "синя" лінія – 10 хвилин, "зелена" лінія – 10 хвилин. Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години".