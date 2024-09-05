Диверсионные группы РФ уменьшили активность в приграничье – ГПСУ

Российские диверсионные группы снизили активность на приграничных территориях Украины. Диверсанты в бой не вступают, но пытаются минировать. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его словам, пограничники фиксируют уменьшение активности ДРГ, в том числе в Сумской области. Но полностью от диверсионной деятельности противник не отказался. Это наблюдается периодически в Черниговской области.

"Если раньше диверсионно-разведывательные группы, в том числе пытались вступать в бой с украинскими защитниками или захватить какие-то позиции, то сейчас диверсионная деятельность больше проявляется в том, что именно минирование местности" , - сказал спикер.

Демченко добавил, что украинские защитники активно противодействуют российским диверсантам. Военные используют дроны, технические средства контроля за местностью, чтобы вовремя найти ДРГ и не позволять им совершать какие-либо действия на территории Украины.

Как отметил спикер ГПСУ, активность вражеских ДРГ уменьшилась из-за действий украинских военных в приграничных районах.