Ракетный удар по Полтаве: количество погибших увеличилось до 54

До 54 людей увеличилось количество жертв в Полтаве после обстрела 3 сентября. Под завалами еще могут быть люди, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"До 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности.

"Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек. Уже разобрано и вывезено 1 тыс. 760 тонн строительного мусора", - добавили спасатели.

Ракетный удар по Полтаве

Российские войска атаковали Полтаву 3 сентября. Российские войска ударили по городу баллистикой. Ударом, в частности, было частично разрушено одно из зданий Института связи в Полтаве.

По данным на 4 сентября в Полтаве насчитывалось 53 жертвы после удара РФ. Также 271 человек получил ранения. Огнеборцы спасли 25 человек, из них 11 удалось достать из-под завалов.