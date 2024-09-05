В Покровске отменили посадку на эвакуационные поезда: надо ехать в Павлоград

Из прифронтового Покровска Донецкой области больше не будут отправляться эвакуационные поезда. Теперь посадка будет на станции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Мирноградской городской военной администрации, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечается, в связи с усложнением ситуации с безопасностью посадка на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.

Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.

Следует добавить, что расстояние между Покровском и Павлоградом составляет более 100 километров.

Ситуация в Покровске

Покровск - это прифронтовой город в Донецкой области. Этот район за последние несколько месяцев является самой горячей точкой фронта. Там происходит больше всего боев.

Местные власти призвали местное население к срочной эвакуации, поскольку враг приближается к городу. Ранее в Покровске и соседних населенных пунктах была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Недавно аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что россияне подошли за восемь километров к Покровску.