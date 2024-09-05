В белорусском Генштабе признали, что сбили беспилотники, которые залетели в страну

В белорусском Генштабе заявили, что ночью 5 сентября на территорию страны залетели беспилотники и пришлось сбивать, однако не уточнили, кто их запустил, сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотными летательными аппаратами" , – заявил начальник главного штаба, первый заместитель командующего ВВС Беларуси Сергей Фролов.

По его словам, было принято решение по их уничтожению. "По этому факту проводится проверка" , - отметил военный.

Напомним, с вечера 4 сентября российские войска запускали на территорию Украины ударные БПЛА.

"Белорусский Гаюн" сообщал, что в ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители, в Гомельском районе слышны взрывы.