У білоруському Генштабі визнали, що збили безпілотники, які залетіли до країни

У білоруському Генштабі заявили, що вночі 5 вересня на територію країни залетіли безпілотники і їх довелося збивати, однак не уточнили, хто їх запустив, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами" , – заявив начальник головного штабу, перший заступник командувача ВПС Білорусі Сергій Фролов.

За його словами, було прийнято рішення на їх знищення. "За цим фактом проводиться перевірка" , зазначив військовий.

Нагадаємо, з вечора 4 вересня російські війська запускали на територію України ударні БпЛА.

"Беларускі Гаюн" повідомляв, що в ніч на 5 вересня близько 1.00 два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі, у Гомельському районі чути вибухи.