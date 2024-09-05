Путин заявил о переговорах с Украиной, но на основе Стамбульских соглашений

Правитель России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе "документов" согласованных в Стамбуле в 2022 году, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Путин во время выступления 5 сентября.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле".

Правитель оккупантов заявил, что посредником в потенциальных переговорах могли бы быть Китай, Бразилия, Индия. Он заявил, что у него с представителями этих стран "доверительные" отношения.

Напомним: