Российский правитель Владимир Путин, заявил, что его фаворитом на выборах в США был действующий президент Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на заявление Путина на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

"Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это выбор американского народа. Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать".

Он также заявил, что соперник Харрис на выборах Дональд Трамп, будучи президентом США, "ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил".

"Она (Харрис – ред.) так заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, может, она воздержится от таких действий (введения санкций – ред.)" – заявил Путин.

Почем это важно: США неоднократно заявляли о вмешательстве России в выборы в Америке.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвиняли в поддержке Дональда Трампа.

В июне Bloomberg писал, что Россия будет и дальше вмешиваться в выборы в США, чтобы ослабить Штаты и поддержку Украины.

4 сентября американские власти ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT (в частности против главреда Маргариты Симоньян) и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Действующий президент США Джо Байден демонстрирует активную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Он неоднократно называл Путина "военным преступником" и "жестоким тираном" и публично осуждал кровавые российские удары по мирным наеденным пунктам Украины.

В тоже время российские приспешники Путина, в частности зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который транслирует позицию Кремля, многократно угрожали коллективному Западу за поддержку Украины. Он также во всех своих сообщениях опускался до низких оскорблений, часто акцентируя свое внимание на возрасте Байдена, который старше начальника Медведева Путина на 10 лет.