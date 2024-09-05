Путін заявив, що підтримує кандидатуру Гарріс на виборах у США

Російський правитель Володимир Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був чинний президент Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає, повідомляє Українська правда.

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на заяву Путіна на Східному економічному форумі 5 вересня.

"Що стосується фаворитів, то не нам це визначати. Це вибір американського народу. Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо, будемо її підтримувати".

Він також заявив, що суперник Гарріс на виборах Дональд Трамп, будучи президентом США, "ввів стільки санкцій щодо Росії, скільки жоден президент раніше не вводив".

"Вона (Гарріс – ред.) так заразно сміється, це говорить про те, що в неї все добре. А якщо у пані Гарріс усе добре, може, вона утримається від таких дій (введення санкцій – ред.)" – заявив Путін.

Чому це важливо: США неодноразово заявляли про втручання Росії у вибори в Америці.

Після президентських виборів 2016 року в США Росію звинувачували в підтримці Дональда Трампа.

У червні Bloomberg писав, що Росія буде й надалі втручатися у вибори в США, щоб послабити Штати і підтримку України.

4 вересня американська влада запровадила санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT (зокрема проти головного редактора Маргарити Симоньян) і хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.

Чинний президент США Джо Байден демонструє активну підтримку України у протистоянні російській агресії.

Він неодноразово називав Путіна "воєнним злочинцем" і "жорстоким тираном" та публічно засуджував криваві російські удари по мирних населених пунктах України.

Водночас російські поплічники Путіна, зокрема заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який транслює позицію Кремля, багаторазово погрожували колективному Заходу за підтримку України. Він також у всіх своїх повідомленнях опускався до низьких образ, часто акцентуючи свою увагу на віці Байдена, який старший за начальника Медведєва Путіна на 10 років.