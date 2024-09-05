Зеленский внес предложение в Раду о назначении Сибиги главой МИД

В четверг, 5 сентября, президент Владимир Зеленский внес представление в парламент о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на этот пост Андрея Сибигу, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий проект постановления, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Кто такой Андрей Сибига

Родился Андрей Сибига в городе Зборов Тернопольской области 1 января 1975 года. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения".

На дипломатических должностях начал работу в 1997 году. Был атташе, третьим/вторым секретарем Министерства иностранных дел Украины. Стал первым секретарем по консульским вопросам в Посольстве Украины в Польше.

В 2002 вернулся в МИД Украины на должность первого секретаря. Позже работал исполняющим обязанности начальника отдела, начальником отдела в МИД.

В 2006 году Сибига был назначен заместителем директора департамента в дипведомстве. Уже два года спустя он стал советником-посланником посольства Украины в Польше.

С 2012 года был и.о. директора, директором Департамента консульской службы МИД Украины. В 2016 году Сибига был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турции, а в 2021-м указом президента стал заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

12 апреля 2024 года по решению правительства стал первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Увольнение Кулебы из МИД

Напомним, что предшественником Сибиги был Дмитрий Кулеба, который проработал в ведомстве четыре года и был самым молодым министром иностранных дел. О том, что Кулеба подал в Раду заявление о своей отставке с должности, стало известно 4 сентября. Сегодня его уволила Рада 240 голосами "за".

Как писал недавно Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в украинском правительстве, после отставки Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО. Издание отмечает, что он "был заметным собеседником госсекретаря США Энтони Блинкена и других министров иностранных дел НАТО".

При этом, по данным источников, Кулеба может возглавить одно из важных посольств. Речь может идти о его назначении в Брюссель, где, кроме представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины собственно в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург.

Кадровые перестановки в правительстве

Напомним, что на этой неделе в правительстве проходят большие кадровые перестановки. Как анонсировал ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, более 50% штатной численности Кабинета министров претерпевают изменения. Он назвал это "большой перезагрузкой правительства".

Напомним, что парламент уже проголосовал за ряд увольнений. В частности, нардепы поддержали временное увольнение вице-премьера Ольги Стефанишиной, а также министерские должности потеряли Александра Камышин, Денис Малюска и Руслан Стрелец. После чего в Раду поступило представление на назначение новых министров.