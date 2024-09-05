Зеленский: Россияне перебросили в Курскую область 60 тысяч военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за успеха курской операции ВСУ Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.﻿﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Украинская правда.

"Одна из целей курской операции – это стягивание их войск в их точку, на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуницировать – они стянули туда на сегодня около 60 тысяч войск. Они оттянули от некоторых мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было тех же пакетов оружия", – сказал Зеленский.

По словам президента, доходило до того, что Украина могла ответить только 1 снарядом на 12 российских снарядов.

Президент подчеркнул, что после оттягивания части российских войск из Запорожской и Херсонской области, на некоторых направлениях соотношение снарядов стало не 1 к 12, а 1 к 3.

﻿Напомним, 27 августа главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов и ежедневно количество оккупантов там растет.