Турецкие банки закрывают счета компаний, которые работают с РФ – российский посол

Турецкие банки прекращают обслуживание счетов компаний, работающих с Россией, из-за угрозы вторичных санкций США.﻿ Об этом заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов, сообщает Экономическая правда.

Турецкие банки начали активно выявлять компании, которые занимаются поставками товаров в Россию, и закрывать им счета.

"Сейчас проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Таких клиентов активно выявляют, им блокируют переводы, или вовсе закрывают счета" , – рассказал Ерхов.

Отметим, угроза вторичных санкций США в отношении турецких банков, принимающих платежи из России, сильно ударила по российско-турецкой торговле.