На Южноукраинской АЭС сломался насос, мощность блока снизилась – Госатомрегулирование

На одном из энергоблоков Южно-Украинской атомной электростанции зафиксирована повышенная вибрация главного циркуляционного насоса, атомщики готовятся устранять событие. Об этом заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков, сообщает Укринформ.

"На Южноукраинской АЭС произошло эксплуатационное событие. Идентифицирована повышенная вибрация насосного агрегата, который обеспечивает прокачку воды через реактор" , - сказал Кориков.

Он сообщил, что этот насос – один из четырех – сейчас остановлен, в связи с чем мощность энергоблока ПАЭС снижена на треть.

"Эксплуатирующая организация - НАЭК "Энергоатом" - планирует комплекс мер по восстановлению эксплуатационного состояния этого агрегата" , - отметил Кориков.

После проведения работ энергоблок сможет выйти в полную мощность. Кориков также отметил, что такое эксплуатационное событие по международной шкале имеет нулевой уровень.

Ранее НАЭК "Энергоатом" заявлял об обнаружении замечаний в работе одного из атомных энергоблоков, однако опровергает сообщение об аварии.