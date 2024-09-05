FT: Санкции Запада отпугивают клиентов от газового проекта РФ в Арктике

Россия была вынуждена начать хранить газ из флагманского арктического проекта лидера РФ Владимира Путина в знак того, что западные санкции отпугивают покупателей.﻿ Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Согласно данным отслеживания судов и спутниковым снимкам, три судна отгрузили сжиженный природный газ с "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями США.

Одно из судов, "Эверест Энерджи", как представляется, разгрузилось на плавучем газохранилище "Саам", стоящем на якоре в бухте в Мурманской области на севере России.

С тех пор оно направилось обратно в направлении

"Арктик СПГ-2". Эта передача "подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Россия в поиске покупателей на свой санкционный СПГ" , - отмечают аналитики Kpler, информационно-аналитической платформы.

Две другие партии также остались в российских или европейских водах и не были доставлены покупателю.

"Арктик СПГ-2", пишет газета, был задуман как тотемный проект для Кремля: его запланированное полное производство должно было составить пятую часть годового объема производства СПГ в России к 2030 году - 100 млн тонн, что более чем втрое превышало бы объем, который страна экспортирует сейчас.