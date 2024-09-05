Матвей Бедный возглавил Министерство молодежи и спорта

Матвей Бедный официально возглавил Министерство молодежи и спорта Украины. До этого он был временно исполняющим обязанности министра. Со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

За назначение Бедного проголосовало 239 народных депутатов.

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Стоит добавить, что назначение Матвея Бедного было ожидаемым, поскольку он с ноября 2023 временно исполнял обязанности министра молодежи и спорта Украины. Сегодня Бедный официально возглавил ведомство.

Матвей Бедный родился в Киеве в 1979 году. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Национальный торгово-экономический университет, академию управления персоналом и Национальную академию государственного управления при президенте.

Бедный работал в спортивной сфере, сначала на должности тренера, а затем в руководящих должностях. На работу в Министерство молодежи и спорта попал в 2016 году. Он являлся главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта. С 2016 по 2020 год Бедный возглавлял департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта.

В июле 2020 года его назначили на должность заместителя министра молодежи и спорта Украины, а 9 ноября 2023 - временно исполняющим обязанности министра.