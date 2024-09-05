ОГВ "Таврия": Россия использует ядовитые вещества для атак на юге Украины

Российские оккупационные войска на юге Украины используют боеприпасы с ядовитыми веществами, сбрасывая их с беспилотников на позиции украинских защитников, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По его словам, только в августе оккупанты совершили около 200 таких атак вдоль всей линии столкновения в зоне ответственности ОГВ "Таврия".

Он отметил, что особенно интенсивно россияне атакуют украинских защитников в Запорожской области.

Лиховой сообщил, что только за вчера, 4 сентября, было зафиксировано 13 сбросов с ядовитыми веществами на линии боевого столкновения в Запорожской области.

"В общей сложности противник активно применяет сбросы с коптеров, они ими усиливают работу своей артиллерии и других средств поражения. Так за вчера таких сбросов было более 200 с использованием более 300 боеприпасов", - добавил он.

Ситуация в Запорожском направлении

Недавно стало известно, что российские захватчики снова начали пытаться наступать в Запорожском направлении. В общем, они не прекращают обстреливать регион артиллерией, ракетами и дронами.

Также известно, что российские оккупационные войска продолжают опрокидывать военную технику на Запорожское направление. Примечательно, что она новая, как "из-под конвейера". Так, недавно была зафиксирована колонна из 15 грузовиков с боекомплектами. Об этом сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В то же время партизаны движения "Атеш" зафиксировали, что российские военные на части оккупированной Запорожской области прячутся в заброшенных домах. Там они размещают свои "штабы".