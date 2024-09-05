Чиновника Минобороны задержали на взятке за назначение выплат военным

Разоблачили на взяточничестве должностного лица департамента Минобороны, который вместе с двумя сообщниками требовал у военных деньги за внеочередное назначение выплат в связи с получением инвалидности по результатам ранения. Всем троим объявили о подозрениях. Об этом говорится в сообщениях Офиса генпрокурора и СБУ, сообщает Левый берег.

Начальник отдела Департамента Минобороны вместе с начальником финслужбы воинской части и бывшим военнослужащим этой части организовали схему получения взяток от получивших ранения военнослужащих. За деньги они обещали содействовать в принятии решения о внеочередном осуществлении им выплат.

Правоохранители задокументировали получение должностным лицом Минобороны и его пособниками более 300 тыс грн. Задержали их при получении очередного транша неправомерной выгоды в сумме 1,9 тыс. долларов США и 76 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.