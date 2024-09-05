Посадовця Міноборони затримали на хабарі за призначення виплат військовим

Викрили на хабарництві посадовця департаменту Міноборони, який разом із двома спільниками вимагав у військових гроші за позачергове призначення виплат у зв’язку з отриманням інвалідності за наслідками поранення. Усім трьом оголосили про підозри. Про це йдеться у повідомленнях Офісу генпрокурора та СБУ, повідомляє Лівий берег.

Начальник відділу Департаменту Міноборони разом з начальником фінслужби військової частини та колишнім військовослужбовцем цієї частини організували схему одержання хабарів від військовослужбовців, які отримали поранення. За гроші вони обіцяли сприяти у прийнятті рішення щодо позачергового здійснення їм виплат.

Правоохоронці задокументували одержання посадовцем Міноборони та його пособниками понад 300 тис грн. Затримали їх під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 1,9 тис доларів США та 76 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.