Кредит без отказа. Где взять кредит без справок о доходах и с плохой кредитной историей?

Кредит сегодня доступен каждому. Это инструмент финансового развития для бизнеса и решения самых разных бытовых вопросов, связанных с дорогими покупками или оплатой услуг. Не самая приятная сторона кредитной сферы – низкий процент одобрения при отсутствии официального дохода или испорченной кредитной истории. С такими проблемами можно легко попасть в “Черный список”банков и столкнуться с трудностями при попытке оформления займа. Кредит под залог недвижимости в Киеве – быстрое и выгодное решение подобных задач. Где и как получить кредит в сжатые сроки и с минимальной ставкой?

Кредитование без официального дохода и с плохой историей

Отдельные категории потенциальных заемщиков испытывают реальные сложности при необходимости получить быстрый кредит.

Человек не имеет официальной работы, либо не хочет показывать свой доход; Кредитная история в прошлом испорчена просрочками; Актуальный кредитный рейтинг в УБКИ ниже среднего.

Большое количество кредиторов негативно относятся к таким клиентам, и те получают отказ еще на стадии первичного рассмотрения заявки. Регламент банка не позволяет идти на такой риск, из-за потенциальной возможности невозврата средств.

Кредит под залог недвижимости – преимущества

В Киеве сегодня можно оформить кредит под залог недвижимости даже при отсутствии справки о доходах, счета в банке, и негативной кредитной истории. Почему это работает?

Кредитор получает гарантию платежеспособности клиента за счет наличия залога, что гарантирует заемщику не только высокие шансы одобрения, но и ряд других бонусов и преимуществ:

Скорость оформления;

Сокращенный перечень документов;

Большая сумма займа;

Низкая процентная ставка.

Где взять выгодный кредит под залог недвижимости в Киеве

В Украине срочный кредит под залог недвижимости выдают только частные финансовые компании. В Киеве лучший вариант кредитования в 2024 году – это “Банкнота”, которая предоставляет свои услуги для физических лиц и бизнеса уже более 10 лет.

В компании “Банкнота” Вы можете оформить кредит под залог недвижимости в Киеве всего за 24 часа, если владеете:

Квартирой; Домом; Земельным участком; Коммерческим помещением.

“Банкнота” не учитывает официальные доходы клиента, кредитный рейтинг, историю, и выдает средства на любые цели. Высокий рейтинг доверия к “Банкнота” обусловлен также отсутствием каких-либо скрытых платежей, комиссий, а также возможностью досрочного погашения займа в любой момент.

Условия от “Банкнота” в 2024:

Сумма – от 50 000 до 15 000 000 гривен;

Фиксированная ставка – от 1.5%;

Выдача 80% от цены недвижимости;

Срок погашения до 60 месяцев;

Кредит выдается наличными;

Отсрочка платежа без комиссии до 90 дней.

Узнать больше о срочном кредите под залог недвижимости в Киеве можно на сайте “Банкнота”, а также по телефону +38-063-930-99-99.