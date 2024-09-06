Кредит без відмови. Де взяти кредит без довідок про доходи та з поганою кредитною історією?
Кредит сьогодні доступний кожному. Це інструмент фінансового розвитку для бізнесу та вирішення різних побутових питань, пов'язаних з дорогими покупками або оплатою послуг. Не найприємніша сторона кредитної сфери – низький відсоток схвалення за відсутності офіційного доходу чи зіпсованої кредитної історії. З такими проблемами можна легко потрапити до "Чорного списку" банків і зіткнутися з труднощами при спробі оформлення позики. Кредит під заставу нерухомості в Києві – швидке та вигідне вирішення подібних завдань. Де і як отримати кредит у стислі терміни та з мінімальною ставкою?
Кредитування без офіційного доходу та з поганою історією
Окремі категорії потенційних позичальників зазнають реальних труднощів за необхідності отримати швидкий кредит.
- Людина не має офіційної роботи, або не хоче показувати свій дохід;
- Кредитна історія у минулому зіпсована протермінуваннями;
- Актуальний кредитний рейтинг в УБКІ нижчий від середнього.
Велика кількість кредиторів негативно ставляться до таких клієнтів, і ті одержують відмову ще на стадії первинного розгляду заявки. Регламент банку не дозволяє йти на такий ризик через потенційну можливість неповернення коштів.
Кредит під заставу нерухомості – переваги
У Києві сьогодні можна оформити кредит під заставу нерухомості навіть за відсутності довідки про доходи, рахунки в банку та негативну кредитну історію. Чому це працює?
Кредитор отримує гарантію платоспроможності клієнта за рахунок наявності застави, що гарантує позичальнику не лише високі шанси схвалення, а й низку інших бонусів та переваг:
- Швидкість оформлення;
- Скорочений перелік документів;
- Велика сума позики;
- Низька відсоткова ставка.
Де взяти вигідний кредит під заставу нерухомості в Києві
В Україні терміновий кредит під заставу нерухомості видають лише приватні фінансові компанії. У Києві найкращий варіант кредитування у 2024 році – це "Банкнота", яка надає свої послуги для фізичних осіб та бізнесу вже понад 10 років.
У компанії "Банкнота" Ви можете оформити кредит під заставу нерухомості в Києві всього за 24 години, якщо володієте:
- Квартирою;
- Будинком;
- Земельною ділянкою;
- Комерційним приміщенням.
“Банкнота” не враховує офіційні доходи клієнта, кредитний рейтинг, історію та видає кошти на будь-які цілі. Високий рейтинг довіри до “Банкноту” обумовлений також відсутністю будь-яких прихованих платежів, комісій, а також можливістю дострокового погашення позики у будь-який момент.
Умови від "Банкнота" в 2024:
- Сума – від 50000 до 15000000 гривень;
- Фіксована ставка – від 1,5%;
- Видача 80% ціни нерухомості;
- Строк погашення – до 60 місяців;
- Кредит видається готівкою;
- Відстрочення платежу без комісії до 90 днів.
Дізнатись більше про терміновий кредит під заставу нерухомості в Києві можна на сайті "Банкнота", а також за телефоном +38-063-930-99-99.