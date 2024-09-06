Кредит без відмови. Де взяти кредит без довідок про доходи та з поганою кредитною історією?

Кредит сьогодні доступний кожному. Це інструмент фінансового розвитку для бізнесу та вирішення різних побутових питань, пов'язаних з дорогими покупками або оплатою послуг. Не найприємніша сторона кредитної сфери – низький відсоток схвалення за відсутності офіційного доходу чи зіпсованої кредитної історії. З такими проблемами можна легко потрапити до "Чорного списку" банків і зіткнутися з труднощами при спробі оформлення позики. Кредит під заставу нерухомості в Києві – швидке та вигідне вирішення подібних завдань. Де і як отримати кредит у стислі терміни та з мінімальною ставкою?

Кредитування без офіційного доходу та з поганою історією

Окремі категорії потенційних позичальників зазнають реальних труднощів за необхідності отримати швидкий кредит.

Людина не має офіційної роботи, або не хоче показувати свій дохід; Кредитна історія у минулому зіпсована протермінуваннями; Актуальний кредитний рейтинг в УБКІ нижчий від середнього.

Велика кількість кредиторів негативно ставляться до таких клієнтів, і ті одержують відмову ще на стадії первинного розгляду заявки. Регламент банку не дозволяє йти на такий ризик через потенційну можливість неповернення коштів.

Кредит під заставу нерухомості – переваги

У Києві сьогодні можна оформити кредит під заставу нерухомості навіть за відсутності довідки про доходи, рахунки в банку та негативну кредитну історію. Чому це працює?

Кредитор отримує гарантію платоспроможності клієнта за рахунок наявності застави, що гарантує позичальнику не лише високі шанси схвалення, а й низку інших бонусів та переваг:

Швидкість оформлення;

Скорочений перелік документів;

Велика сума позики;

Низька відсоткова ставка.

Де взяти вигідний кредит під заставу нерухомості в Києві

В Україні терміновий кредит під заставу нерухомості видають лише приватні фінансові компанії. У Києві найкращий варіант кредитування у 2024 році – це "Банкнота", яка надає свої послуги для фізичних осіб та бізнесу вже понад 10 років.

У компанії "Банкнота" Ви можете оформити кредит під заставу нерухомості в Києві всього за 24 години, якщо володієте:

Квартирою; Будинком; Земельною ділянкою; Комерційним приміщенням.

“Банкнота” не враховує офіційні доходи клієнта, кредитний рейтинг, історію та видає кошти на будь-які цілі. Високий рейтинг довіри до “Банкноту” обумовлений також відсутністю будь-яких прихованих платежів, комісій, а також можливістю дострокового погашення позики у будь-який момент.

Умови від "Банкнота" в 2024:

Сума – від 50000 до 15000000 гривень;

Фіксована ставка – від 1,5%;

Видача 80% ціни нерухомості;

Строк погашення – до 60 місяців;

Кредит видається готівкою;

Відстрочення платежу без комісії до 90 днів.

Дізнатись більше про терміновий кредит під заставу нерухомості в Києві можна на сайті "Банкнота", а також за телефоном +38-063-930-99-99.