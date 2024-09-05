Дипломат Николай Точицкий возглавил Минкульт

Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций. Такое решение поддержали 252 депутата. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк, сообщает Зеркало недели.

Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала назначение Точицкого «самым странным».

«Николай Точицкий – кадровый дипломат, посол, участник переговорной группы. Его бросают на совершенно новое для него направление. Зачем?» , - отметила депутат и добавила, что «ЕС» воздержалась от голосования за это назначение.

Николай Точицкий – дипломат, начавший свою карьеру в 1993 году с должности атташе, а впоследствии – секретаря Министерства иностранных дел. В 2001-м был назначен советником постоянного представительства Украины при Совете Европы, в 2005-м – генконсулом в Сан-Франциско.

В 2010-2016 годах он был постоянным представителем Украины при Совете Европы, затем до 2021-го – послом в Бельгии и представителем Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству.