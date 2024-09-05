Дипломат Микола Точицький очолив Мінкульт

Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій. Таке рішення підтримали 252 депутати. Про це заявив депутат Ярослав Железняк, повідомляє Дзеркало тижня.

Депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко назвала призначення Точицького «найбільш дивним».

«Микола Точицький – кадровий дипломат, посол, учасник переговорної групи. Його кидають на абсолютно новий для нього напрямок. Навіщо?» , - зазначила депутатка та додала, що «ЄС» утрималася від голосування за це призначення.

Микола Точицький – дипломат, який розпочав свою кар'єру 1993 року з посади аташе, а згодом – секретаря Міністерства закордонних справ. 2001-го був призначений радником постійного представництва України при Раді Європи, 2005-го – генконсулом у Сан-Франциско.

У 2010-2016 роках він був постійним представником України при Раді Європи, потім до 2021-го – послом у Бельгії та представником України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.