Зеленский подписал указы об увольнении трех заместителей Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующие указы. Со ссылкой на сайт ОП, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Согласно указам, которые утвердил глава государства, были уволены:
- заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская;
- заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба;
- заместитель руководителя ОП Николай Точицкий.
Стоит заметить, что причина увольнения двух из них очевидна. Сегодня Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины.
Тем временем Точицкий, согласно решению парламента, станет министром культуры и стратегических коммуникаций.
При этом Соколовская новую должность не получила. Еще вчера, 4 сентября, источники РБК-Украина сообщали, что Ирина Верещук, которую уволили с должности главы Минреинтеграции, может стать заместителем руководителя ОП вместо Соколовской.
Сама Верещук в своем Telegram-канале подтвердила, что получит должность в Офисе президента.