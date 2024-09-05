В США роспропагандиста Саймса и его жену обвинили в работе на российское ТВ

Российскому пропагандисту американского происхождения Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в США объявили обвинения в нарушении санкционного режима в пользу российского телеканала "Первый канал". Со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США, сообщает Европейская правда.

В обвинительном акте утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймсы участвовали в схеме нарушения санкций США в пользу подсанкционного российского телеканала "Первый канал", а также в отмывании средств, полученных от этой схемы.

По крайней мере с июня 2022 года и по настоящее время супруги Саймсы и другие неуказанные лица оказывали услуги "Первому каналу", в обмен на что получили "более миллиона долларов, личный автомобиль и водителя, выплату на квартиру в Москве, и команду из 10 сотрудников".

В случае признания виновными Саймсам грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Отдельный обвинительный акт касается Анастасии Саймс, которая вместе с другими неуказанными лицами покупала предметы искусства и антиквариата в интересах российского подсанкционного олигарха Александра Удодова в галереях и аукционных домах в США и Европе.

Эти предметы искусства она хранила в своем доме в штате Вирджиния, откуда вывозила в Россию. Взамен Удодов компенсировал ей все расходы. В случае признания Саймс виновной ей грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Оба дела расследует местное отделение ФБР в Вашингтоне.

Дмитрий Саймс является соведущим программы о международных отношениях на российском государственном "Первом канале". Его имя неоднократно появлялось в отчете Роберта Мюллера из-за его связей с должностными лицами предвыборного штаба Дональда Трампа и с российскими государственными чиновниками, но ему никогда не выдвигали никаких обвинений.

В течение десятилетий Саймс был хорошо известен в дипломатическом мире Вашингтона и считается экспертом в российских делах. Он был многолетним президентом и главным исполнительным директором Центра национальных интересов, аналитического центра государственной политики, основанного бывшим президентом Ричардом Никсоном, который он покинул в 2022 году.

В пропагандистской программе на "Первом канале" Саймс позиционировал себя как внешнеполитический реалист, выступающий за сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, но со временем Саймс стал полностью пропутинским.

В прошлом месяце ФБР наведалось с обыском в загородный особняк Саймсов в Вирджинии, который упоминается в нынешнем обвинительном акте.

Напомним, накануне США объявили ряд санкций, а также обвинения в связи с попыткой вмешательства в выборы соработников пропагандистского канала RT.