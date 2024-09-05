В МИД Украины предостерегли МВФ от сотрудничества с Россией

Украина призвала Международный валютный фонд не возобновлять никакого сотрудничества с Россией после сообщения, что организация пришлет миссию в страну-агрессора. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел, сообщает Лига.net.

"Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву" , – говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство добавляет: для главного финансового учреждения ООН "было бы абсурдом" легитимизировать режим РФ, фактически разрушивший сами основы устава этой организации, когда начал самую большую захватническую войну в Европе со II Мировой войны и стал совершать зверства против украинцев.

Соответственно Украина призывает МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными целям и принципам Устава ООН.

"Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом" , – заключает МИД.

Ранее, 3 сентября, исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил британскому агентству Reuters, что эта организация отправит свою официальную миссию в Москву – возглавить делегацию должен аргентинец Жак Миньян.

Последняя миссия МВФ в Россию была в 2019 году, до пандемии COVID, а в 2022-2023 годах дальнейших миссий не было из-за полномасштабного вторжения в Украину.