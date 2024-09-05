У МЗС України застерегли МВФ від співпраці з Росією

Україна закликала Міжнародний валютний фонд не відновлювати жодної співпраці з Росією, після повідомлення, що організація надішле місію до країни-агресора. Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ, повідомляє Ліга.net.

"Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви" , – йдеться у дописі.

Дипломатичне відомство додає: для головної фінансової установи ООН "було б абсурдом" легітимізувати режим РФ, котрий фактично зруйнував самі основи статуту цієї організації, коли розпочав найбільшу загарбницьку війну у Європі з ІІ Світової війни та став вчиняти звірства проти українців.

Відповідно Україна закликає МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН.

"Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом" , – підсумовує МЗС.

Раніше, 3 вересня, виконавчий директор МВФ у Росії Олексій Можин повідомив британській агенції Reuters, що ця організація відправить свою офіційну місію до Москви – очолити делегацію має аргентинець Жак Міньян.

Остання місія МВФ до Росії була у 2019 році, до пандемії COVID, а у 2022-2023 роках подальших місій не було через повномасштабне вторгнення в Україну.