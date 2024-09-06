DeepState: ВСУ возобновили позиции в трех населенных пунктах на Донетчине

Силы обороны Украины восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке (Торецкое направление) и возле Липцев (Харьковское направление).

Об этом сообщает проект DeepState.

В то же время российские войска продвинулись у Песчаного, Стельмаховки (Купянское направление), Горняка (Кураховское направление), в Калиновке (Краматорское направление), Лисовке и Галицыновке (Кураховское направление).

Накануне DeepState сообщал, что россияне оккупировали село Пречистовка, а также продвинулись возле Водяного в Донецкой области.