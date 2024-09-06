DeepState: ЗСУ відновили позиції у трьох населених пунктах на Донеччині

Сили оборони України відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці (Торецький напрямок) та біля Липців (Харківський напрямок).

Про це повідомляє﻿ проєкт DeepState.

Водночас російські війська просунулися біля Піщаного, Стельмахівки (Куп'янський напрямок), Гірника (Курахівський напрямок), в Калинівці (Краматорський напрямок), Лісівці та Галицинівці (Курахівський напрямок).

Напередодні DeepState повідомляв﻿, що росіяни окупували село Пречистівка, а також просунулися біля Водяного у Донецькій області.