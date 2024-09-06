Чехия не будет принудительно возвращать мужчин в Украину – посол

Находящихся за рубежом мужчин призывного возраста принудительно не будут возвращать в Украину, заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч, сообщает Радио Свобода.

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно мобилизационного возраста. Конечно, мотивация – это сознание каждого гражданина Украины. Мы считаем, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют одну обязанность перед государством – это защита Отечества…

Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался вне своей страны. Наша задача как государства – создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения" , – сказал Зварыч.

По информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тысяч мужчин из Украины. Среди них находящихся в Чехии по визе временной защиты и в возрасте от 18 до 65 лет – более 95 тысяч.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей. Также глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует издание "Новости", подчеркнул, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.

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