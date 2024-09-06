Генштаб: На фронте 181 столкновение, наиболее горячо – на Покровском и Кураховском направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Самая горячая ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 6 сентября.

По уточненной информации, за вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам удар одной ракетой и 86 авиаударов, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, было совершено более 4500 обстрелов, из них 125 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Сумы, Гриценково, Семейкино, Партизанское, Ямполь, Юнаковка, Реки, Кияница, Новая Сечь, Краснополье, Белица, Дерново Сумской области; Харьков, Циркуны, Колесниковка, Шейковка, Изюмское Харьковской области; Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Дружба, Торецк, Александрополь, Селидово, Романовка, Вишневое, Цукурино, Большая Новоселка, Елизаветовка, Угледар, Водяное Донецкой области; Белогорье Запорожской области и Одрадокаменка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили пункт управления и четыре средства ПВО.

На Харьковском направлении произошло семь боеприкосновений вблизи Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении велось 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки.

На Лиманском направлении произошло 17 боевых столкновений. Враг атаковал возле Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Северском направлении велось 10 боев. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 14 боеприкосновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Часового Яра, Предтечиного, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клещеевки.

На Торецком направлении велось 16 боев, в частности, в районах Торецка, Леонидовки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики совершили 11 наступательных действий возле Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили штурм противника неподалеку от Роботиного.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.