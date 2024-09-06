Fitch спрогнозировало, как долго продлится война и выстоит ли Украина финансово

Международное агентство Fitch Ratings не исключает, что война России против Украины продлится и в 2025 году. Рейтинги Украины отражают все еще существенный кредитный риск, учитывая затяжной характер войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Fitch.

По прогнозу агентства, продолжение войны приведет к сохранению большого бюджетного дефицита (прогнозируемого на уровне 17,5% ВВП в 2024 году и 15,3% в 2025 году) и неопределенности финансирования с 2025 года.

Fitch отмечает влияние на помощь Украине избирательного цикла в США, потенциальную усталость доноров, остаточных рисков, связанных с планами финансирования ЕС, и ограниченных возможностей местных банков по значительному увеличению покупок государственных долговых обязательств.

В то же время, международные резервы достигли 37,2 млрд долларов на конец июля, а надежный комплекс мер политики Украины и продолжающаяся официальная поддержка в соответствии с четырехлетним расширенной программой МВФ на 2023 год в размере 15,6 млрд долларов снижают риски для макроэкономической и финансовой стабильности в краткосрочной перспективе, пишут аналитики агентства.

"Это дополнительно поддерживает способность Украины выполнять новые обязательства по еврооблигациям, несмотря на очевидную исключительную неопределенность, связанную с войной с Россией" , - говорится в сообщении.

Напомним, международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте с "CCC-" до "CCC+". В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Повышение рейтинга отражает успешное завершение реструктуризации долга Украины в еврооблигациях при продолжении обслуживания ее долговых обязательств в гривне.

Ранее международное агентство Fitch Ratings прогнозировало очень затяжную войну России с Украиной.