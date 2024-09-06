Китай ввел запрет на усыновление детей иностранцами

Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии программы усыновления детей-сирот гражданами иностранных стран. Исключение будут делать только для находящихся за рубежом кровных родственников биологических родителей ребенка, сообщает Левый берег.

Как пишет The Guardian, объявленное Пекином решение не дает достаточного понимания, будут ли завершены процессы усыновления, уже находящиеся на стадии оформления документов. Больше всего этот вопрос беспокоит американских дипломатов, ведь США удерживает лидерство по количеству семей, взявших на воспитание детей из Поднебесной - более 82 тысяч.

Государственный департамент США обнародовал заявление, что посольство в Китае пытается разобраться в ситуации. Пока "сотням семей, которые находятся в процессе усыновления, оказывается поддержка".

Запрет иностранных усыновлений в Китае происходит на фоне падения рождаемости. Уже за два года население страны сокращается.