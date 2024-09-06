В Германии оппозиция призвала правительство к большей помощи Украине

Перед началом встречи контактной группы по вопросам Украины на базе ВВС США в Рамштайне, в немецкой оппозиции призвали правительство к большей помощи Украине, называя нынешнюю стадию войны решающей, сообщает Европейская правда.

Политик Христианско-демократического союза по вопросам обороны Иоганн Вадефул призвал федеральное правительство оказать дальнейшую помощь Киеву.

"Мы должны ехать в Рамштайн с обязательствами, а не с обещаниями надежды" , – сказал Вадефул.

Он призывает федеральное правительство "собраться".

"Мы находимся в решающей фазе войны" , – утверждает Вадефул, отмечая, что Украина не может позволить себе "спад".

По его словам, США пока не могут брать на себя дальнейшие обязательства из-за избирательной кампании. "Именно поэтому Европа, а следовательно, и Германия, является еще более важной", – сказал политик ХДС.

Напомним, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.

На встрече ожидается выступление президента Владимира Зеленского.