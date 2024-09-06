В Германии оппозиция призвала правительство к большей помощи Украине
Перед началом встречи контактной группы по вопросам Украины на базе ВВС США в Рамштайне, в немецкой оппозиции призвали правительство к большей помощи Украине, называя нынешнюю стадию войны решающей, сообщает Европейская правда.
Политик Христианско-демократического союза по вопросам обороны Иоганн Вадефул призвал федеральное правительство оказать дальнейшую помощь Киеву.
"Мы должны ехать в Рамштайн с обязательствами, а не с обещаниями надежды", – сказал Вадефул.
Он призывает федеральное правительство "собраться".
"Мы находимся в решающей фазе войны", – утверждает Вадефул, отмечая, что Украина не может позволить себе "спад".
По его словам, США пока не могут брать на себя дальнейшие обязательства из-за избирательной кампании. "Именно поэтому Европа, а следовательно, и Германия, является еще более важной", – сказал политик ХДС.
Напомним, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.
Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.
На встрече ожидается выступление президента Владимира Зеленского.